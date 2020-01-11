«Никто не отвертится». Президент Украины выступил с обращением в связи со сбитым в Иране самолетом

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что все виновные в том, что самолет «Международных авиалиний Украины» был сбит иранскими ПВО, будут привлечены к отвественности. Об этом, заявил Зеленский в специальном видеообращении, шла речь во время его телефонного разговора с президентом Ирана, который состоялся ранее в субботу.

«Мы договорились, что никто не отвертится», — сообщил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что государство, в частности, окажет родственникам погибших всю необходимую помощь в получении компенсаций от страховых компаний, перевозчика и властей Ирана. Правительство Украины, в свою очередь, выделит финансовую помощь семьям погибших, добавил он.

Также в видеообращении Зеленский подробно рассказал, какие действия были предприняты властями Украины в рамках расследования обстоятельств крушения «боинга», включая сбор образцов ДНК. Президент Украины также сообщил, что украинские и иранские специалисты будут совместно заниматься расшифровкой черных ящиков сбитого самолета.

Звернення Президента України щодо ситуації зі збиттям літака МАУ в Тегерані. Офіс Президента України

Зеленский сообщил, что правоохранительные органы Украины в связи с крушением «боинга» возбудили уголовное дело по факту убийства граждан Украины.

Президент Украины призвал мировое сообщество сделать все возможное для того, чтобы было проведено объективное и всестороннее расследование произошедшего.

Самолет «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение утром 8 января под Тегераном. На борту Boeing 737 находились 176 человек: 82 иранца, 63 канадца, 11 украинцев, 10 шведов, четыре афганца, три немца и три гражданина Великобритании. Все они погибли.

Через три дня после авиакатастрофы Иран официально признал, что самолет был непреднамеренно сбит силами ПВО.