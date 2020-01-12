В Тегеране на несколько часов задержали посла Великобритании. Он участвовал в акции памяти погибших при крушении «боинга»

В Тегеране был задержан посол Великобритании в Иране Роберт Макэр, принимавший участие в студенческом митинге в память о жертвах сбитого украинского «боинга». Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источник.

Макэр был отпущен через несколько часов; ожидается, что 12 января его вызовут в МИД Ирана. Как пишет Tasnim, в ходе митинга Макэр «руководил радикальными действиями».

Акция в память о погибших прошла днем 11 января в центре Тегерана у Университета Амира Кабира. Ее участниками стали несколько сотен человек, они требовали судебного преследования и наказания ответственных за пуск сбившей самолет ракеты. Демонстрантов разогнала полиция.

Утром 11 января Иран официально признал ответственность за крушение украинского «боинга», в результате которого погибли 176 человек. Власти страны заявили, что самолет сбили ракетой по ошибке, приняв его за военную цель.

Четверо из погибших в результате авиакатастрофы были подданными Великобритании.