На Украине задержали подозреваемых в убийстве жены Адама Осмаева. Его обвиняли в покушениях на Путина и Кадырова

В Киевской области задержали подозреваемых в покушении на уроженца Чечни Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву, в результате которого Окуева погибла. Об этом сообщила областная прокуратура.

Имена задержанных не называются. По версии следствия, они входили в преступную группировку, занимавшуюся заказными убийствами, и могли быть причастны к покушению на Осмаева и Окуеву.

Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что ДНК одного из задержанных совпало с ДНК на оружии, брошенном на месте убийства покушения. Аваков также опубликовал фото одного из подозреваемых.

Адам Осмаев обвинялся в подготовке покушений на Рамзана Кадырова (в 2007 году) и Владимира Путина (в 2012 году), но эти обвинения так и не были рассмотрены в суде. Осмаев около 10 лет живет на Украине, где вместе с женой воевал в Донбассе на стороне Киева.

В октябре 2017 года автомобиль, в котором находилась Амина Окуева и Адам Осмаев, обстреляли под Киевом. Окуева была убита выстрелом в голову, Осмаев получил ранения.

За несколько месяцев до этого в Осмаева стрелял чеченец из Петербурга Артур Курмакаев. Окуева ранила нападавшего, его задержали. Украинские СМИ называли Курмакаева «личным киллером Кадырова», причастным к нескольким преступлениям в странах Европы.