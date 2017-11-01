Глава Чечни обвинил в убийстве Амины Окуевой украинские спецслужбы

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Амину Окуеву (настоящее имя Наталья Никифорова) убили украинские спецслужбы.

«Не надо искать медвежий след, когда медведь стоит перед тобой! В Киеве прекрасно знают, что Никифорову безжалостно расстреляли свои же родные спецслужбы. Перефразируя Тараса Бульбу, можно сказать, кто породил, тот и убил», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.