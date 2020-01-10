В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви. Из-за снижения доходов населения и теплой зимы

На российском рынке впервые с 2015 года снизились продажи одежды и обуви, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Fashion Consulting Group (FCG).

В 2019 году, подсчитали эксперты FCG, оборот российского рынка одежды и обуви сократился на 3–4%, до 2,26–2,29 триллиона рублей. Предыдущий раз падение продаж в этом сегменте рынка было зафиксировано в 2015 году, когда оборот сократился сразу на 9%.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», связывают снижение продаж одежды и обуви, в первую очередь, с сокращением реальных доходов населения. Также на этот сегмент рынка, считают они, могли повлиять повышением НДС с 18% до 20% в 2019 году, инфляция и рост долговой нагрузки населения.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров также отметил, что снижение продаж одежды и обуви может объясняться аномально теплой осенью и началом зимы в средней полосе России.

Крупнейшим игроком российского рынка одежды, обуви и аксессуаров является ГК «Спортмастер» (бренды «Спортмастер», Ostin, Columbia и другие). В тройку лидеров также входят интернет-магазин Wildberries и группа Inditex, среди брендов которой Zara, Bershka и Stradivarius.

По итогам года последний раз реальные доходы россиян выросли в 2013 году на 4%. Последние несколько лет правительство ежегодно анонсирует рост реальных доходов, однако затем пересматривает прогноз. По последним данным, опубликованным Росстатом в декабре, рост реальных доходов россиян за первые девять месяцев 2019 года составил 0,8%.