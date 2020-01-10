«Самолет спроектировали клоуны под руководством обезьян». Boeing опубликовал внутреннюю переписку о 737 MAX

Концерн Boeing опубликовал внутренние документы о разработке лайнера 737 MAX, в том числе переписку сотрудников, критикующих проект. Об этом пишет Reuters.

К примеру, один из сотрудников высказался о Boeing 737 MAX так: «Этот самолет спроектировали клоуны, которыми руководят обезьяны».

CNBC уточняет, что такой комментарий содержится в обсуждении проблем компьютерного управления лайнером.

Boeing при публикации документов предупредил, что они содержат «провокационные заявления» и извинился за содержание переписки, добавляет CNN.

В конце 2019-го Boeing приостановил выпуск 737 MAX после лайнеров этой модели в течение года. Глава концерна ушел в отставку через несколько дней после объявления о приостановке производства 737 MAX.