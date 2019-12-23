Глава Boeing Деннис Мюленбург ушел в отставку

Деннис Мюленбург ушел с поста главного исполнительного директора американской авиастроительной компании Boeing. Об этом сообщила сама компания.

Новым главой Boeing станет Дэвид Калхун, который сейчас занимает должность председатель правления компании.

Совет директоров Boeing сменил руководство компании для «восстановления уверенности в том, что компания движется вперед в вопросе налаживания отношений с регуляторами, клиентами и другими заинтересованными сторонами». Под новым руководством Boeing будет придерживаться стратегии полной прозрачности, говорится в заявлении компании.

Дэвид Калхун отметил, что «твердо верит в будущее [самолета] 737 MAX».

Дэвид Мюленбург работал в Boeing с 1985 года. Он стал главным исполнительным директором компании в 2015 году. Мюленбург также был председателем совета директоров, от этой должности его освободили в октябре 2019 года.

В 2019 году Boeing столкнулась с трудностями из-за самолетов 737 MAX. После них полеты и поставки воздушных судов этой модели были приостановлены по всему миру. В декабре Boeing объявила о временном прекращении выпуска 737 MAX.