Boeing приостановит выпуск самолетов 737 MAX после двух авиакатастроф

Американская авиастроительная компания Boeing приостановит выпуск самолетов 737 MAX, полеты которых прекратились после .

Сборка 737 MAX будет приостановлена в январе 2020 года. Когда она возобновится, Boeing не уточняет. Причиной приостановки назван перенос на 2020 год сертификации 737 MAX для возвращения лайнера к полетам.

Ранее Reuters и The Wall Street Journal писали со ссылкой на источники, что Федеральное управление гражданской авиации США даст разрешение на возобновление полетов 737 MAX не раньше февраля 2020 года.

737 MAX — новейший лайнер Boeing. С марта 2019 года, после двух крушений таких самолетов, в результате которых погибли более 340 человек, полеты и поставки 737 MAX приостановлены по всему миру.