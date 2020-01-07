Парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией

Парламент Ирана единогласно принял законопроект, который называет Пентагон и армию США террористическими организациями, сообщает агентство Tasnim.

Документ приняли в ответ на , он и несколько высокопоставленных чиновников Ирака погибли при авиаударе США 3 января.

После убийства генерала Сулеймани, совершенного по приказу Дональда Трампа, США начали переброску на Ближний Восток более трех тысяч десантников. Их разместят в Кувейте.

Парламент Ирака 5 января проголосовал за резолюцию с просьбой к правительству страны прекратить действие соглашения 2014 года, позволившее США разместить войска в Ираке. Если правительство утвердит резолюцию, у США будет год на вывод войск из Ирака.