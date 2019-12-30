Новым художественным руководителем «Современника» стал Виктор Рыжаков

Новым художественным руководителем «Современника» назначен театральный режиссер Виктор Рыжаков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента культуры Москвы.

До этого Рыжаков возглавлял Театральный центр имени Всеволода Мейерхольда (ЦИМ). Он приступит к работе в «Современнике» с 4 января. Обязанности главы ЦИМ после его ухода будет выполнять арт-директор Елена Ковальская.

Предыдущий художественный руководитель «Современника» Галина Волчек умерла 26 декабря. Ее похоронили на Новодевичьем кладбище.

Виктор Рыжаков работал в Московском театре юного зрителя, был худруком Театра драмы и комедии на Камчатке. С 2001 года преподает в Школе-студии МХАТ, с 2016 года руководит театром «Июльансамбль. Мастерская Виктора Рыжакова». Лауреат премии «Золотая маска» («Оптимистическая трагедия. Прощальный бал»).

Виктор Рыжаков — главный режиссер драматурга Ивана Вырыпаева. Они вместе выпустили спектакли «Кислород», «Бытие», «Июль», «Иллюзии», «Пьяные» и «Dreamworks».