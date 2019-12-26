Умерла Галина Волчек

Умерла художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек. Об этом ТАСС сообщили в театре.

Галине Волчек было 86 лет. Несколько дней назад она попала в больницу с легочным заболеванием.

Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Галина Волчек окончила школу-студию МХАТ. В 1956 году вместе с Олегом Ефремовым и другими выпускниками школы организовала театр «Современник». В 1972 году Волчек стала главным режиссером театра, в 1989 году — его художественным руководителем.

Галина Волчек поставила более 30 спектаклей. В 1978 году она стала первым советским режиссером, прорвавшим культурную блокаду между США и СССР. Волчек поставила пьесу «Эшелон» Михаила Рощина в театре Alley в Хьюстоне.

Как актриса Волчек играла в спектаклях «Вечно живые» Виктора Розова, «Голый король» Евгения Шварца, «Кто боится Вирджинии Вулф» Эдварда Олби. Также она снялась в фильмах «Берегись автомобиля», «Король Лир» и «Осенний марафон».