Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище

Художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с могилами Марка Захарова, Олега Табакова и Леонида Броневого. На церемонии присутствовали только близкие артистки, сообщает ТАСС.

Днем 29 декабря в театре состоялась церемония прощания, которую посетили сотни человек.

Галина Волчек умерла вечером 26 декабря в больнице, куда ее госпитализировали с легочным заболеванием. Ей было 86 лет.