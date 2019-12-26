СК повторно отказался заводить дело на журналистку «Медиазоны». Начальник карельской ИК-9 обвинил ее в клевете из-за статьи о пытках

Следственный комитет во второй раз отказался возбуждать уголовное дело против журналистки «Медиазоны» Аллы Константиновой и заключенного Рубена Погосяна из-за статьи о пытках в ИК-9 Петрозаводска. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на постановление об отказе в возбуждении дела.

Привлечь Константинову и Погосяна к уголовной ответственности требовал бывший начальник ИК-9 Иван Савельев. Он обвинял их в клевете.

В ноябре СК уже отказался заводить дело на Константинову и Погосяна. Но Савельев подал жалобу в суд, после чего следствие начало дополнительную проверку.

О пытках в ИК-9 Петрозаводска рассказывалось в статье «Я висел, как окорочок», которая вышла на «Медиазоне» в сентябре 2019 года. Заключенные ИК-9 говорили, что в избиениях участвовал в том числе Иван Савельев.

Начальник колонии отрицал свою причастность к пыткам. Но в октябре в интернете появилось видео, на котором, как утверждалось, Савельев и его подчиненные избивают заключенного.

После публикации видео СК завел дело о превышении полномочий (подозреваемых в деле пока нет). Савельева отстранили от работы в ИК-9. Позднее «Медиазона» узнала, что он стал исполняющим обязанности начальника тюремной больницы в Медвежьегорске.