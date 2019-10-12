Опубликовано видео, на котором начальник колонии Петрозаводска избивает заключенного. ФСИН объявила о его отстранении

На ютьюб-канале «Говори правду» появился видеоролик, на котором, как утверждается, начальник исправительной колонии № 9 Петрозаводска Иван Савельев и его подчиненный избивают заключенного.

Запись датирована февралем 2014 года. Судя по описанию, видео снято камерой наблюдения в санитарной части колонии. На ролике видно, как заключенного заводят в помещение и начинают избивать руками и ногами. Через некоторое время в комнату заходит оперативник и что-то шепчет на ухо Савельеву — он говорит, что камера не выключена, утверждается в подписи к ролику. После этого заключенного уводят.

Предупреждение. Видеозапись содержит сцены насилия.

Начальник колонии ИК-9 г. Петрозаводск Савельев Иван Викторович избивает осужденного Говори Правду

Издание «Медиазона» опросила некоторых журналистов, посещавших колонию № 9, и бывших заключенных — они подтвердили, что на видео присутствует Иван Савельев, а также начальник местного СИЗО Иван Ковалев.

Обновлено. Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко пообещал, что в отношении Ивана Савельева будет возбуждено уголовное дело. «Он уже отстранен от исполнения своих обязанностей», — заявил представитель ведомства «Интерфаксу».

В конце сентября «Медиазона» и «Настоящее время» опубликовали материал о пытках в колонии № 9 Петрозаводска, в которых, как утверждалось, участвовал начальник Иван Савельев. СК начал проверку этих фактов. Савельев в свою очередь обвинил «Медиазону» в клевете и пообещал подать в суд на издание.