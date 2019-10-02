СК начал проверку из-за статьи «Медиазоны» о пытках в колонии Петрозаводска. Начальник ИК угрожал изданию судом

Следственный комитет по республике Карелия проводит проверку фактов о пытках в исправительной колонии № 9 Петрозаводска, изложенных в статье «Медиазоны». Об этом сообщает издание «Петрозаводск говорит».

В региональный СК обращались как адвокаты пострадавших, так и начальник колонии Иван Савельев. Он обвинил издание в клевете и оскорблении представителей власти и пообещал подать судебный иск к журналистам.

Материал о пытках в ИК-9 вышел 24 сентября одновременно в «Медиазоне» и «Настоящем времени». В нем несколько заключенных рассказали о жестоких пытках, в которых в том числе участвовал начальник колонии.

На следующий день после выхода статьи ФСИН объявила о начале служебной проверки, а еще через день для журналистов устроили пресс-тур по ИК, позволив встретиться с героями материала о пытках. Один из них отказался от своих слов про побои, двое других еще раз подтвердили эту информацию.