СК отказался заводить дело на журналистку «Медиазоны» из-за статьи о пытках в карельской колонии

СК отказался заводить уголовное дело на журналистку «Медиазоны» Аллу Константинову из-за ее статьи о пытках в ИК-9 Петрозаводска. Издание получило соответствующее уведомление из карельского управления ведомства.

Проверка не нашла в материале с названием «Я висел, как окорочок» клевету, заявление о которой подавал начальник колонии Иван Савельев.

Он также требовал привлечь к ответственности бывшего заключенного Рубена Погосяна, чьи слова приводятся в статье Константиновой. По мнению начальника колонии, заявления Погосяна, что Савельев «животное конченое» и «чисто сталинский энкавэдэшник», очерняют его репутацию.

Заключенные, с которыми беседовала Константинова, утверждали, что Савельев сам участвовал в пытках. После публикации видеозаписи, где, предположительно, Савельев и подчиненные избивают заключенного, СК завел дело о превышении должностных полномочий.