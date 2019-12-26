Двух бывших бойцов спецназа ФСБ «Альфа» арестовали по обвинению в убийствах

Правоохранительные органы задержали трех человек по делу об убийствах в Москве в 2008 и 2012 годах. Об этом сообщил Следственный комитет.

По версии следствия, в 2008 году обвиняемые убили бизнесмена и его водителя. В 2012 году они напали на жителя Москвы, у которого, по их сведениям была с собой крупная сумма денег. Мужчина получил телесные повреждения, от которых умер на месте.

Источник «Интерфакса» сообщил, что двое из трех обвиняемых в прошлом были сотрудниками спецслужб. По словам источника РИА Новости, они служили в спецназе ФСБ «Альфа». Собеседник агентства подчеркнул, что преступной деятельностью они начали заниматься после увольнения.

26 декабря Пресненский суд Москвы заключил троих фигурантов дела под стражу, сообщает «Интерфакс». В пресс-службе суда агентству назвали фамилии обвиняемых — Воскресенский, Чукаев и Чуканов.

Летом 2019 года восьмерых бойцов спецназа ФСБ «Альфа» объявили в розыск по делу о разбое. Кроме них, под делу проходят еще семь сотрудников ФСБ. По неофициальной информации, фигуранты дела устраивали нападения в банках и похищали оттуда деньги. Сообщалось, что они также могут быть причастны к случаям пропажи крупных сумм во время обысков.