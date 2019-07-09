Фигурантами дела о разбое, возбужденного против группы сотрудников ФСБ, стали 15 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. Ранее было известно о семи фигурантах.

По словам одного из собеседников «Интерфакса», восемь новых подозреваемых — бойцы спецподразделения ФСБ «Альфа». Все они находятся в розыске.

По делу провели более 15 обысков. В результате были изъяты сотни миллионов рублей, заявили источники «Интерфакса».

5 июля военный суд в Москве арестовал пятерых сотрудников ФСБ и отправил еще двоих под домашний арест. По неофициальной информации, фигуранты дела в 2018 году устроили нападение в банке и забрали оттуда около 140 миллионов рублей. Сообщалось, что они также могут быть причастны к случаям пропажи крупных сумм во время обысков.