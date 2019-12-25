Собянин уволил куратора интернет-голосования на выборах в Мосгордуму
Мэр Москвы Сергей Собянин уволил заместителя главы департамента информационных технологий Артема Костырко. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте московской мэрии.
Костырко руководил рабочей группой по электронному голосованию на выборах депутатов Мосгордумы в сентябре 2019 года, уточняет «Интерфакс».
Обновлено. Как пояснил сам Костырко в разговоре с ТАСС, он останется в городской администрации и «начнет формировать потребность в использовании „больших данных“ со стороны аппарата [мэра]».
В распоряжении об освобождении Костырко от должности сказано, что он переходит на другую работу.
Эксперимент с интернет-голосованием проходил в трех одномандатных округах из 45, во всех трех округах победили кандидаты от власти. Явка на электронном голосовании превысила 90%.
Кандидат Роман Юнеман подавал жалобу, утверждая, что итоги интернет-голосования «не позволяют с достоверностью определить волеизъявление избирателей», поскольку система работала со сбоями.
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального после выборов в Мосгордуму получил полный список избирателей, допущенных к интернет-голосованию. Источник информации в ФБК не назвали, мэрия Москвы утверждала, что список не настоящий.