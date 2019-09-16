ФБК получил списки избирателей интернет-голосования в Москве. Их пообещали передать проигравшим кандидатам для проверки результатов

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального получил полный список избирателей, допущенных к интернет-голосованию в Москве.

В списке . Откуда он был получен, в ФБК не уточнили.

ФБК также потребовал отмены результатов электронного голосования, назвав его «жульнической аферой с самого начала и до конца».

Электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы проводилось в рамках эксперимента в трех округах Москвы. Во всех них победили кандидаты, поддержанные мэрией: в электронном голосовании они получили значительно больший процент голосов, чем на обычных участках.