ФБК получил списки избирателей интернет-голосования в Москве. Их пообещали передать проигравшим кандидатам для проверки результатов
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального получил полный список избирателей, допущенных к интернет-голосованию в Москве.
В списке 12 тысяч человек. Откуда он был получен, в ФБК не уточнили.
ФБК также потребовал отмены результатов электронного голосования, назвав его «жульнической аферой с самого начала и до конца».
Конечно, мы не будем публиковать весь список. Однако мы считаем, что вправе передать его [проигравшему в 30-м округе] кандидату [Роману] Юнеману для того, чтобы он организовал нормальную честную проверку результатов электронного голосования. Телефоны есть, имейлы есть — этого более чем достаточно. Кроме того, мы готовы передать список проголосовавших трем новым оппозиционным фракциям в МГД: коммунистам, «Яблоку» и «Справедливой России», чтобы они проверили его в рамках парламентского контроля и расследования.
Электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы проводилось в рамках эксперимента в трех округах Москвы. Во всех них победили кандидаты, поддержанные мэрией: в электронном голосовании они получили значительно больший процент голосов, чем на обычных участках.