В системе интернет-голосования в Москве произошел сбой. Из-за ошибки в российском оборудовании для шифрования

Обновление: Сбой в электронном голосовании произошел из-за аппаратной ошибки в оборудовании одного из российских производителей, сообщил «МБХ медиа» член Общественной палаты, представитель группы мониторинга за электронным голосованием Илья Массух. Замглавы Мосгоризбиркома Юрий Ермолов уточнил, что речь идет об оборудовании для шифрования.

В системе , которая используется на трех участках в Москве, произошел сбой.

О невозможности проголосовать сообщил читатель «Медузы» в письме в редакцию. О сбое также написал архитектурный критик Григорий Ревзин, который прикреплен к участку, где доступно электронное голосование.

Телеграм-каналы Campaign Insider и «МБХ медиа» также сообщают о техническом сбое системы голосования. По данным «МБХ медиа», не работает голосование на одном из трех участков - УИК 5002 в Бибирево.

По данным сервиса наблюдения, с которыми ознакомилась «Медуза», новые записи не добавлялись в блокчейн по всем трем округам, где доступно интернет-голосование, с 10:20 до 11:00.

«Была небольшая задержка, но сейчас все в порядке», — заявил заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов ранее сообщал в твиттере, что в трех округах Москвы, где проходит электронное голосование, на 8:45 проголосовали 15% избирателей.