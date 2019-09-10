Кандидат в депутаты Мосгордумы Роман Юнеман обжаловал итоги интернет-голосования в своем округе

Кандидат в депутаты Мосгордумы Роман Юнеман пожаловался в Мосгоризбирком на итоги интернет-голосования, прошедшего в качестве эксперимента в его 30-м округе. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на Юнемана.

В поданной жалобе Юнеман написал, что результаты интернет-голосования «не позволяют с достоверностью определить волеизъявление избирателей».

В день выборов система интернет-голосования работала со сбоями, напоминает Юнеман. Избиратели, указывает он, не могли проголосовать, что является нарушением законодательства о выборах.

На выборах в Мосгордуму в качестве эксперимента провели голосование по интернету в первом, десятом и 30-м избирательных округах. Во всех трех округах победили кандидаты от власти. Явка на электронном голосовании превысила 90%.

Роман Юнеман проиграл в 30-м округе ректору Государственного института русского языка Маргарите Русецкой, которую считают кандидатом власти. Для победы Юнеману не хватило 84 голосов.

Юнеман утверждает, что люди, пытавшиеся проголосовать за него, не могли этого сделать из-за ошибок системы. После первой неудачной попытки избиратели уже не могли проголосовать.