Участника акции 27 июля Самариддина Раджабова освободили от наказания. Его обвиняли в угрозе применения насилия к полицейским

Мещанский районный суд Москвы приговорил фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова к штрафу в 100 тысяч рублей, но освободил от этого наказания, учтя время, которое подсудимый провел в СИЗО. Об этом сообщает корреспондент «Медузы» из зала суда.

Меру пресечения Раджабова отменили, его освободили из-под стражи в зале суда.

21-летнего Раджабова признали виновным в угрозе применения насилия в отношении троих полицейских. На акции протеста, прошедшей в Москве 27 июля, он бросил в сторону полиции пластиковую бутылку, которая ни в кого не попала. По версии следствия, он хотел оказать психологическое воздействие на сотрудников МВД. Подсудимый вину не признал.

Суд «критически» отнесся к доводам Раджабова, что бутылка не попала в полицейских, и расценил это как желание избежать ответственности.

В ходе следствия Раджабова также обвиняли в участии в массовых беспорядках, но, как и с большинства фигурантов дела, с него сняли эти обвинения.

Самариддин Раджабов называет себя начинающим рэпером. Во время последнего слова на суде Раджабов зачитал рэп, где, в частности, были такие строки: «Я выходил на митинг против беспредела, / Но настоящий беспредел — это „московское дело“. / Абсурдность обвинений достигла предела!».

Рэпер Оксимирон ранее выпустил песню о фигурантах «московского дела», где использовал сэмплы голоса Раджабова.