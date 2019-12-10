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Путин объяснил, почему нельзя бросать в полицейских пластиковые стаканчики. Цитата

Источник: Meduza
На заседании президентского Совета по правам человека 10 декабря Владимиру Путину задали несколько вопросов об уголовном преследовании участников протестных акций, в частности, о соразмерности содеянному <a href="https://meduza.io/feature/2019/12/06/den-prigovorov-chetyrem-figurantam-moskovskogo-dela-glavnoe" target="_blank">наказаний</a> по «московскому делу». <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/62285#sel=53:1:DUj,53:39:jkc%20" target="_blank">По словам</a> главы СПЧ Валерия Фадеева, «<a href="https://meduza.io/feature/2019/08/14/ischerpyvayuschiy-putevoditel-meduzy-po-vsem-delam-svyazannym-s-vyborami-v-mosgordumu-i-ulichnymi-protestami" target="_blank">брошенный в сторону полиции</a> пустой бумажный стаканчик не должен приводить к тюремному сроку». Путин в ответ рассказал, что будет, если бросок стаканчика оставлять безнаказанным.
На заседании президентского Совета по правам человека 10 декабря Владимиру Путину задали несколько вопросов об уголовном преследовании участников протестных акций, в частности, о соразмерности содеянному наказаний по «московскому делу». По словам главы СПЧ Валерия Фадеева, «брошенный в сторону полиции пустой бумажный стаканчик не должен приводить к тюремному сроку». Путин в ответ рассказал, что будет, если бросок стаканчика оставлять безнаказанным.

Фото в анонсе: Валерий Шарифулин / ТАСС / Scanpix / LETA