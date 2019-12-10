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Путин объяснил, почему нельзя бросать в полицейских пластиковые стаканчики. Цитата
15:27, 10 декабря 2019
Источник: Meduza
На заседании президентского Совета по правам человека 10 декабря Владимиру Путину задали несколько вопросов об уголовном преследовании участников протестных акций, в частности, о соразмерности содеянному
наказаний
по «московскому делу».
По словам
главы СПЧ Валерия Фадеева, «
брошенный в сторону полиции
пустой бумажный стаканчик не должен приводить к тюремному сроку». Путин в ответ рассказал, что будет, если бросок стаканчика оставлять безнаказанным.
Фото в анонсе: Валерий Шарифулин / ТАСС / Scanpix / LETA
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