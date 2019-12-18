Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
О проекте
Реклама
Meduza in English
EN
новости
Собянина спросили о его ответственности за «московское дело». Он переложил ее на «провокаторов», которые «призывали людей идти под дубинки»
1 минута
12:30, 18 декабря 2019
Мэр Москвы Сергей Собянин 18 декабря выступал в Мосгордуме и отвечал на вопросы депутатов. С трудом, но депутату от «Яблока» Дарье Бесединой все же
удалось задать мэру
вопрос, чувствует ли он ответственность за «московское дело» и его фигурантов. Собянин, отвечая на вопрос, возложил ответственность за произошедшее на «провокаторов», которые «призывали людей идти под дубинки» и «штурмовать мэрию».
Подписывайтесь на наш
Youtube
Напишите нам