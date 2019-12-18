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Собянина спросили о его ответственности за «московское дело». Он переложил ее на «провокаторов», которые «призывали людей идти под дубинки»

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Мэр Москвы Сергей Собянин 18 декабря выступал в Мосгордуме и отвечал на вопросы депутатов. С трудом, но депутату от «Яблока» Дарье Бесединой все же удалось задать мэру вопрос, чувствует ли он ответственность за «московское дело» и его фигурантов. Собянин, отвечая на вопрос, возложил ответственность за произошедшее на «провокаторов», которые «призывали людей идти под дубинки» и «штурмовать мэрию».
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