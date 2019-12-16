Комиссия Мосгордумы отказалась разрешить депутатам задать Собянину вопрос о «московском деле»

Комиссия по организации работы Мосгордумы отказалась согласовывать вопрос о «московском деле», который депутаты от «Яблока» собирались задать мэру Сергею Собянину во время его отчета перед Мосгордумой 18 декабря. Об этом сообщила депутат Дарья Беседина.

Как написала Беседина, по регламенту депутаты могут задать мэру только 15 вопросов — по три от каждой фракции, причем все эти вопросы должны быть заранее согласованы с комиссией.

Фракция «Яблоко» намеревалась попросить мэра прокомментировать его заявление, в котором он назвал летние акции протеста в Москве «массовыми беспорядками». «Чувствуете ли себя ответственным перед теми невиновными, кто подвергся и продолжает подвергаться преследованию?», — говорилось в предложенном вопросе, который отказалась согласовать комиссия.

По словам Бесединой, комиссия, согласовывающая вопросы, практически полностью состоит из представителей «Единой России». Депутат отметила, что все равно попытается озвучить свой вопрос.

Обновлено. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что вопрос не был согласован, так как он не относится к теме деятельности правительства города за 2018 год. Шапошников также отметил, что мэр «не может отчитываться о деятельности Мосгоризбиркома, Росгвардии, полиции, суда, так как они не являются структурными подразделениями органов исполнительной власти Москвы».

По итогам сентябрьских выборов в Мосгордуму, «Единая Россия» получила лишь 25 мест из 45. Остальные 20 мандатов достались депутатам от КПРФ, «Справедливой России» и «Яблока», поддержанных в том числе «умным голосованием» Алексея Навального.