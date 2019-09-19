На первом заседании Мосгордумы спикером переизбрали единоросса Алексея Шапошникова. Его выдвинули в том числе кандидаты от «Умного голосования»

Александр Щербак / ТАСС / Scanpix / LETA

Депутаты Мосгордумы седьмого созыва на первом заседании избрали своим спикером Алексея Шапошникова — он же занимал этот пост в шестом созыве от партии «Единая Россия» (сейчас избрался как самовыдвиженец). За кандидатуру Шапошникова проголосовали из 45. Трансляция заседания идет в ютьюбе.

Единственным соперником Шапошникова выдвинули Елену Шувалову из КПРФ, которая в 44-м округе победила на выборах Илью Свиридова, поддержанного мэрией. За Шувалову проголосовали 11 депутатов. Еще шестеро депутатов испортили бюллетени — их признали недействительными.

Как отмечает главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, кандидатуру Шапошникова выдвинули не только соратники по «Единой России», но и депутаты, поддержанные «Умным голосованием»: коммунист Николай Губенко и справоросс Магомет Яндиев. Голосование за спикера было тайным с помощью бумажных бюллетеней, поэтому неизвестно, кто конкретно его поддержал.

Шувалова в своем выступлении потребовала равных прав для всех депутатов — чтобы все они могли работать на постоянной основе и получать зарплату (сейчас так работают только спикер, его заместители и главы комиссий). Против этого в резкой форме выступили поддержанные мэрией депутаты.

«У нас поменялась политическая палитра», — начал свое выступление Шапошников. Затем он сразу же призвал не «слишком политизировать» работу в Мосгордуме, так как важнее, по мнению Шапошникова, интересы москвичей. Он также советовал не использовать трибуну Мосгордумы для политических заявлений, так как в первую очередь парламент должен рассматривать городские законы и постановления, а для заявлений есть раздел повестки «Разное».

Шапошников выступил против перевода большего числа депутатов (по их желанию) на работу на постоянной основе и против «инсинуаций», что так нарушается принцип равенства депутатов. «Если кто-то сомневается, что Мосгордума — место для дискуссий, я уверен, что уже через несколько заседаний этот вопрос отпадет сам собой», — завершил свое выступление Шапошников.

Михаил Зеленский