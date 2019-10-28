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Сергей Собянин первым назвал акции в Москве массовыми беспорядками. Как он это видит теперь
10:04, 28 октября 2019
Источник: Meduza
На совещании по профилактике правонарушений мэр Москвы Сергей Собянин
высказался
о массовых акциях летом 2019 года. Это второй раз за все время с начала акций в июле, когда глава города упоминал их в своих выступлениях. Если в июле Собянин стал первым чиновником, объявившим эти акции массовыми беспорядками (сразу после его слов СК
возбудил
соответствующее уголовное дело), то теперь мэр называет случившееся несанкционированными митингами. Правоохранительные органы, по словам Собянина, не допустили беспорядков, несмотря на то, что организаторы акций «хотели эскалировать эти события и довести их до критической черты». «Медуза»
подробно разбирала
ложные утверждения, сделанные мэром в июльском обращении сразу после первой массовой несогласованной акции 27 июля.
Фото в анонсе: Александр Щербак / ТАСС / Scanpix / LETA
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