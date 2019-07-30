СК возбудил дело о массовых беспорядках после акции 27 июля в Москве

СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках после , которая прошла 27 июля в центре Москвы. Об этом сообщает московское управление ведомства.

«Как установлено следствием, группа лиц накануне проведения несанкционированной акции неоднократно размещала в сети Интернет призывы принять в ней участие , заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки », — заявили в СК.

СК возбудил дело об организации массовых беспорядков (наказание — от восьми до 15 лет лишения свободы), об участии в них (от трех до восьми лет) и о призывах к ним (до двух лет лишения свободы).

О конкретных фигурантах дела пока не сообщается.

СК также подтвердил, что расследует три уголовных дела о нападении на представителей власти и проводит «ряд процессуальных проверок» по этой статье. Об одном деле уже было объявлено официально, но о двух других сообщалось лишь со ссылкой на источники.

Большинство независимых кандидатов в Мосгордуму, которые организовывали акцию 27 июля, находятся под административным арестом. 3 августа они планируют провести новую акцию с требованием регистрации на выборах. Мэрия Москвы отказалась согласовать ее где бы то ни было, кроме проспекта Сахарова; организаторы не согласились на этот вариант.