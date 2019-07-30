СК возбудил дело о массовых беспорядках после акции 27 июля в Москве
СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках после акции протеста, которая прошла 27 июля в центре Москвы. Об этом сообщает московское управление ведомства.
«Как установлено следствием, группа лиц накануне проведения несанкционированной акции неоднократно размещала в сети Интернет призывы принять в ней участие, заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки», — заявили в СК.
СК возбудил дело об организации массовых беспорядков (наказание — от восьми до 15 лет лишения свободы), об участии в них (от трех до восьми лет) и о призывах к ним (до двух лет лишения свободы).
О конкретных фигурантах дела пока не сообщается.
СК также подтвердил, что расследует три уголовных дела о нападении на представителей власти и проводит «ряд процессуальных проверок» по этой статье. Об одном деле уже было объявлено официально, но о двух других сообщалось лишь со ссылкой на источники.
Большинство независимых кандидатов в Мосгордуму, которые организовывали акцию 27 июля, находятся под административным арестом. 3 августа они планируют провести новую акцию с требованием регистрации на выборах. Мэрия Москвы отказалась согласовать ее где бы то ни было, кроме проспекта Сахарова; организаторы не согласились на этот вариант.