ТАСС и Baza сообщили о еще двух уголовных делах после акции 27 июля

По факту нападения на сотрудников Росгвардии на акции 27 июля в Москве возбуждены еще два уголовных дела, сообщают ТАСС и Baza со ссылкой на источники.

В материалах уголовных дел, по данным издания Baza, фигурируют трое пострадавших сотрудников Росгвардии. Двое из них — Мелкозеров и Дементьев — пострадали от баллончика со слезоточивым газом. В еще одного сотрудника Росгвардии по фамилии Перило кто-то метнул обломок гранитного бордюра.

Уголовные дела, по словам источников, возбуждены по статье 318 УК — применение насилия в отношении представителя власти. Подозреваемых по ним пока нет.

27 июля в Москве прошла акция протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Митинг не был согласован властями и его жестко разогнала полиция — были задержаны более 1300 человек.

Ранее сообщалось об одном уголовном деле, возбужденном после акции 27 июля. По данным Baza, 48-летнего участника митинга Евгения Коваленко обинили в том, что он кинул металлический мусорный бак в полицейского. Дело расследуется по статье 318 УК.