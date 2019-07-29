Павел Чиков: обвиняемый в нападении на полицейского на акции 27 июля признал вину

Евгений Коваленко, обвиняемый в нападении на полицейского на акции протеста 27 июля в Москве, признал вину. Об этом пишет глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

По словам Чикова, интересы Коваленко представляет адвокат по назначению.

По имеющимся данным, Коваленко обвиняют в том, что он кинул металлический мусорный бак в полицейского, тем самым причинив ему телесные повреждения.

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