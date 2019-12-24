Трэвис Каланик окончательно покинет Uber

Основатель и бывший гендиректор Uber Трэвис Каланик уйдет из его совета директоров 31 декабря, сообщила компания.

«Кажется, сейчас правильный момент для того, чтобы я сосредоточился на текущем бизнесе и филантропии, — сказал Каланик, слова которого приводятся в пресс-релизе. — Я буду болеть за будущее Uber со стороны».

Кроме того, Каланик практически вышел из капитала Uber: в течение предыдущих полутора месяцев он продал 90% принадлежащих ему акций компании за 2,5 миллиарда долларов.

В 2017 году Каланик покинул пост главы Uber после нескольких скандалов, связанных со слежкой за клиентами и водителями, а также сексуальными домогательствами. Место в совете директоров Каланик сохранил.