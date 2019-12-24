Фигурант «московского дела» Сергей Суровцев получил два с половиной года колонии. Следствие по его делу длилось один день

Фигурант «московского дела», 30-летний IT-специалист Сергей Суровцев приговорен Тверским районным судом к двум с половиной годам колонии общего режима.

Суд счел доказанной версию следствия, согласно которой Суровцев ударил металлическим ограждением по пальцам росгвардейца Александра Островерхова, от чего тот испытал физическую боль.

Суровцев не признал вину.

Суровцев находился под стражей с 28 ноября, в СИЗО он объявил голодовку.

СК завершил расследование в отношении Суровцева за один день. Для вынесения приговора суду хватило двух заседаний.