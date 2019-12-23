В России начались учения по изоляции Рунета. Власти обещали, что обычные пользователи ничего не заметят

Начались всероссийские учения, предусмотренные . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы Минкомсвязи, руководителя учений Алексея Соколова.

«Сегодня мы отрабатываем угрозы в электроэнергетической сфере. Мы планируем, что у нас будут подобного рода учения для сферы транспорта, промышленного комплекса и ряда других», — сказал Соколов.

О планах провести учения стало известно 19 декабря. Минкомсвязи заявило, что учения «носят исследовательский характер» и что обычные пользователи ничего не заметят, поскольку «отработка угроз будет проводиться только на выделенных сегментах, стендах и полигонах».

Учения в рамках закона об изоляции Рунета, согласно постановлению правительства, будут проходить не реже раза в год.