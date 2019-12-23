В России начались учения по изоляции Рунета. Власти обещали, что обычные пользователи ничего не заметят
Начались всероссийские учения, предусмотренные законом об изоляции Рунета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы Минкомсвязи, руководителя учений Алексея Соколова.
«Сегодня мы отрабатываем угрозы в электроэнергетической сфере. Мы планируем, что у нас будут подобного рода учения для сферы транспорта, промышленного комплекса и ряда других», — сказал Соколов.
О планах провести учения стало известно 19 декабря. Минкомсвязи заявило, что учения «носят исследовательский характер» и что обычные пользователи ничего не заметят, поскольку «отработка угроз будет проводиться только на выделенных сегментах, стендах и полигонах».
Учения в рамках закона об изоляции Рунета, согласно постановлению правительства, будут проходить не реже раза в год.