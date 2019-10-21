Учения по изоляции Рунета будут проходить не реже раза в год

Учения, предусмотренные , будут проводиться не реже раза в год. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Целью учений названы «обеспечение устойчивости, безопасности и целостности функционирования» Рунета, а также «отработка механизмов восстановления сетей связи во время чрезвычайных ситуаций».

Учения будут проводиться по плану Минкомсвязи, согласованному с ФСБ, Минобороны, ФСО, МЧС и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.

Постановление правительства вступит в силу с 1 ноября.