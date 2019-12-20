Сторонника Греты Тунберг арестовали в Москве за нарушение правил пикета

Мещанский суд Москвы на шесть суток арестовал участника движения шведской школьницы Греты Тунберг. Об этом сообщает «Интерфакс».

Арест Аршаку Макичяну назначили по административной статье о нарушении правил пикета — активист не подал уведомление, сказали агентству в пресс-службе суда.

В российском отделении «Гринпис» уточнили, что протокол на Макичяна составили после акции 25 октября.

В 2018 году Грета Тунберг провела несколько акций-забастовок у здания парламента в Стокгольме. Школьница заявила, что не будет ходить в школу по пятницам, пока власти не начнут соблюдать соглашения по климату.

В сентябре 2019-го Тунберг выступила на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке. Журнал Time назвал школьницу человеком года.