Сторонника Греты Тунберг арестовали в Москве за нарушение правил пикета
Мещанский суд Москвы на шесть суток арестовал участника движения Fridays for future шведской школьницы Греты Тунберг. Об этом сообщает «Интерфакс».
Арест Аршаку Макичяну назначили по административной статье о нарушении правил пикета — активист не подал уведомление, сказали агентству в пресс-службе суда.
В российском отделении «Гринпис» уточнили, что протокол на Макичяна составили после акции 25 октября.
В организации отметили, что с марта этого года на протяжении 40 недель Макичян «каждую неделю выходил по пятницам на климатические протесты, чтобы привлечь внимание общества и властей к климатическому кризису».
В 2018 году Грета Тунберг провела несколько акций-забастовок у здания парламента в Стокгольме. Школьница заявила, что не будет ходить в школу по пятницам, пока власти не начнут соблюдать соглашения по климату.
В сентябре 2019-го Тунберг выступила на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке. Журнал Time назвал школьницу человеком года.