Мособлсуд оставил в силе приговор Нааме Иссахар, осужденной на 7 с половиной лет по делу о контрабанде гашиша

Московский областной суд оставил без изменений приговор израильтянке Нааме Иссахар по делу о контрабанде наркотиков, передает корреспондент «Медузы» из зала суда.

Химкинский городской суд в октябре приговорил Иссахар к семи с половиной годам лишения свободы по обвинению в контрабанде почти 10 граммов гашиша.

В Мособлсуде Иссахар объяснила, что умысла в контрабанде у нее не было: «Я не имела возможности распорядиться веществами, я не пересекала таможенную границу и не имела возможности совершить какое-то деяние на территории РФ».

По словам израильтянки, она оговорила себя.

Прокурор в прениях сторон отметил, что психоактивные вещества при ввозе на территорию таможенного союза подлежат письменному декларированию. Тот факт, что человек, перевозивший их, находился в транспортной зоне, не исключает уголовной ответственности.

Израильтянку задержали 9 апреля 2019 года в аэропорту Шереметьево, где она делала пересадку по дороге из Дели в Тель-Авив. Иссахар согласилась, что хранила гашиш, обвинение в контрабанде она отрицает, поскольку не планировала перемещать его через российскую границу.

Россия предлагала Израилю обменять Иссахар на россиянина Алексея Буркова, обвиняемого в взломе баз данных. Израиль отказался в связи с тем, что уже решил выдать Буркова США, но в ноябре приостановил экстрадицию.