США обвинили россиянина Алексея Буркова в киберпреступлениях. Ему грозит до 80 лет тюрьмы

Алексей Бурков (второй справа в первом ряду) в суде Израиля Андрей Широков / ТАСС / Scanpix / LETA

Власти США предъявили обвинение 29-летнему россиянину Алексею Буркову, экстрадированному из Израиля. 12 ноября Бурков прибыл в аэропорт Вашингтона и предстал перед судом в Вирджинии, сообщается на сайте Минюста США. Россиянина обвинили в мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег. Ему грозит до 80 лет тюрьмы и штраф в 21,4 миллиона долларов — по мнению американских прокуроров, россиянин получил такую сумму в результате незаконной деятельности.

В обвинительном заключении сказано, что в 2009-2013 годах Алексей Бурков руководил сайтом Cardplanet, где продавали украденные данные банковских карт, многие из которых принадлежали гражданам США. Всего на сайте, предположительно, продали данные более 150 тысяч карт, что привело к мошенническим покупкам на 20 миллионов долларов. Кроме того, по версии американских властей, Бурков руководил закрытым форумом, где хакеры могли общаться, планировать преступления, покупать и продавать украденные данные. Бурков называет себя специалистом по информационной безопасности и отрицает, что совершал преступления, в которых его обвиняют.

Алексей Бурков, живший в Тюмени и Петербурге, был задержан 13 декабря 2015 года в аэропорту Тель-Авива по требованию США. Его обвинили во взломе компьютерных баз данных. Следующие годы россиянин находился в заключении в Израиле. После того, как его выдали США, посольство России в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией. Российские дипломаты обвинили США в «охоте» за гражданами РФ по всему миру.

Российские власти предлагали обменять Алексея Буркова на 26-летнюю гражданку Израиля и США Нааму Иссахар, которую в октябре 2019 года приговорили в России к семи с половиной годам колонии по обвинению в контрабанде наркотиков. Иссахар задержали 9 апреля 2019 года в аэропорту Шереметьево, где она совершала пересадку по дороге из Дели в Тель-Авив. В ее багаже нашли 9,6 грамма гашиша. Сама Иссахар признала, что хранила гашиш, но отрицала обвинение в контрабанде, так как не планировала перемещать наркотик через границу России. Власти Израиля отказались обменивать Буркова на Иссахар, поскольку уже решили выдать россиянина США.

Наама Иссахар Reuters / Scanpix / LETA

Президент Израиля Реувен Ривлин в октябре попросил российского коллегу Владимира Путина помиловать Нааму Иссахар. По данным источников Bloomberg, Путин займется этим вопросом, но только после выхода Израиля из «тупика». Имеется в виду ситуация, возникшая после выборов в сентябре, когда партия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу не смогла получить большинство в парламенте страны. По данным источников, Путин не хочет делать «подарок» Нетаниягу, пока тот находится в состоянии политической неопределенности. Повторные выборы в парламент Израиля могут пройти в январе 2020 года.

Александр Бакланов