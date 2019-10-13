Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку. Ранее ее отказались менять на россиянина, арестованного в Тель-Авиве

Президент Израиля Реувен Ривлин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помиловать гражданку Израиля и США Нааму Иссахар, приговоренную к 7,5 года колонии по обвинению в контрабанде наркотиков.

Нааму Иссахар осудили по обвинению в контрабанде гашиша. Наркотик нашли в ее багаже, когда женщина делала пересадку в Шереметьево по пути из Дели в Тель-Авив. Иссахар утверждала, что не собиралась перемещать наркотик через российскую границу.

Россия предлагала властям Израиля обменять Иссахар на Алексея Буркова, арестованного в Тель-Авиве по обвинению во взломе баз данных. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отказался от обмена, поскольку Буркова решили выдать в США.