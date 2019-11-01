Израиль приостановил выдачу США россиянина Алексея Буркова. Его пытались обменять на осужденную в России израильтянку

Верховный суд Израиля приостановил экстрадицию в США россиянина Алексея Буркова, обвиняемого в взломе баз данных. Об этом сообщают The Jerusalem Post и радиостанция Kan.

Экстрадиция приостановлена по запросу семьи израильтянки Наамы Иссахар, которая была осуждена в России по делу о контрабанде наркотиков и которую российские власти предлагали обменять на Буркова.

Семья Иссахар попросила суд отменить экстрадицию Буркова в США и отправить его в Россию либо приостановить процедуру выдачи до тех пор, пока не решится вопрос о возвращении на родину Иссахар.

Алексей Бурков был задержан в Тель-Авиве в 2015 году по запросу американских властей. Его считают причастным к мошенничеству с кредитными картами. 30 октября министр юстиции Израиля одобрил экстрадицию россиянина в США.

Наама Иссахар в начале октября получила 7,5 года колонии по делу о контрабанде гашиша. До вынесения приговора Россия предлагала Израилю обменять Иссахар на Буркова, но получила отказ в связи с тем, что его уже решили выдать США.

После приговора президент Израиля Реувен Ривлин попросил российского лидера Владимира Путина помиловать Иссахар. Семья девушки считает, что та стала «дипломатической заложницей» и получила большой срок из-за отказа обменять ее на Буркова.