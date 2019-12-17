В Нижнем Новгороде на «умной» остановке показали расследование ФБК о Наиле Аскер-заде

Фонда борьбы с коррупцией о ведущей телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде показали на одной из «умных» остановок общественного транспорта в Нижнем Новгороде.

Расследование показывали 16 декабря, сообщил в сторис в инстаграме местный житель Тимур Шарафутдинов. Его запись опубликовал нижегородский штаб Алексея Навального. На видео слышно, что расследование показывали со звуком.

Тимур Шарафутдинов рассказал «Дождю», что после того, как он проходил мимо остановки спустя 40 минут после своей публикации, расследование еще показывали. Он не знает, шло ли видео ФБК на других «умных» остановках города.

В городском департаменте транспорта сообщили «Открытым медиа», что разбирались в случившемся, но от дальнейших комментариев отказались. В администрации Нижнего Новгорода сообщили лишь, что за установку «умных» остановок отвечает «Ростелеком». В компании, в свою очередь, сказали, что проводят расследование.