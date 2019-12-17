«Сафмар» Михаила Гуцериева отказался судиться с Forbes из-за статьи о триллионном долге компаний его семьи

Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева и российская версия журнала Forbes заключили досудебное соглашение по спору, возникшему из-за публикации издания о долгах компаний, принадлежащих семье Гуцериевых.

«Forbes и „Сафмар“ не имеют друг к другу претензий», — сообщил РБК директор по маркетингу и связям с общественностью Forbes Russia Дмитрий Озман. Представитель «Сафмара» сказал «Интерфаксу», что «„Сафмар“ и Forbes отзывают иски в связи с достижением соглашения, которое устраивает обе стороны».

В начале декабря группа «Сафмар» и ее основной владелец Михаил Гуцериев подали иск к издателю российского Forbes. Истцы требовали, чтобы Forbes удалил статью, в которой говорилось, что долг компаний Гуцериевых достигает почти триллиона рублей.

После выхода статьи «Сафмар» назвал публикацию «откровенной ложью и дискредитацией». В группе заявили, что руководство издания «выступает в качестве образчика коррумпированной и самой дешевой бульварной журналистики». После этого Forbes подал иск с требованием опровергнуть заявление группы.

Через две недели после выхода статьи Forbes о семье Гуцериевых анонимные телеграм-каналы сообщили, что в редакции издания якобы проводят обыски. Журнал это опроверг и заявил, что против него ведут «черную пиар-кампанию». Forbes собирался пожаловаться в полицию из-за ложных сообщений об обысках.

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