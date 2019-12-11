Михаил Гуцериев и группа «Сафмар» подали в суд на Forbes. Журнал написал о триллионном долге семьи Гуцериевых

Группа «Сафмар» и ее основной владелец Михаил Гуцериев подали иск к издателю российского Forbes. Информация об исковом заявлении, поданном 10 декабря, есть в картотеке Арбитражного суда Москвы. Суть иска пока не раскрывается.

В Forbes сообщили «Ведомостям», что пока не видели иска, но надеются, что через суд смогут «в цивилизованной форме» разрешить все разногласия.

«Сафмар» пока иск не прокомментировала, однако ранее представители компании заявляли, что готовы обратиться в суд из-за публикации Forbes, в которой говорилось, что долг семьи Гуцериевых достигает почти триллиона рублей.

После выхода статьи Forbes, в которой говорилось о долге семьи Гуцериевых, группа «Сафмар» опубликовала заявление, в котором назвало публикацию «откровенной ложью и дискредитацией», а руководство издания — «образчиком коррумпированной и самой дешевой бульварной журналистики». Издатель журнала, в свою очередь, подал иск против «Сафмар», требуя опровергнуть заявления.

Через две недели после выхода статьи о семье Гуцериевых в анонимных телеграм-каналах появились сообщения об обысках, якобы ведущихся в редакции Forbes. Издание заявило о «черной пиар-кампании», ведущейся против него и пообещало пожаловаться в полицию.

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