Forbes подал в суд на компанию семьи Гуцериевых. Она назвала издание «образчиком бульварной журналистики» из-за статьи о долге в триллион рублей

Издатель российской версии журнала Forbes подал иск в Арбитражный суд Москвы против группы «Сафмар», принадлежащей семье бизнесмена Михаила Гуцериева. Об этом пишут «Ведомости».

Иск связан со статьей, которая вышла в издании в начале октября — в ней говорилось, что совокупный долг компаний, принадлежащих Гуцериевым, приблизился к триллиону рублей. После выхода статьи «Сафмар» распространила заявление о том, что материал — «откровенная ложь и дискредитация» и что руководство издания «выступает в качестве образчика коррумпированной и самой дешевой бульварной журналистики».

В иске Forbes требует разместить на официальном сайте издания текст с опровержением заявления. В журнале подчеркнули, что компании дана была возможность представить свою развернутую позицию в тексте.

На протяжении последних пяти лет Гуцериевы занимают первое место в рейтинге богатейших семей России по версии Forbes. В 2019 году журнал оценил их совокупное состояние в 5,69 миллиарда долларов.

По данным, опубликованным в последней статье Forbes, больше всего денег структуры Гуцериевых должны Сбербанку — почти 500 миллиардов рублей. Общую сумму долга, указывал Forbes, банк «Траст» оценивает в 970 миллиардов.