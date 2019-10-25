Forbes пожалуется в полицию из-за ложных сообщений об обысках в редакции
Руководство журнала «Forbes Россия» рассмотрит возможность обратиться в правоохранительные органы из-за ложных сообщений об обысках в издании, сообщил «Медузе» издатель журнала Эльмар Муртазаев.
«Никаких обысков нет, это ложь и клевета, еще один элемент черной пиар-компании, которая развернута против нашего издания. Редакция работает в штатном режиме. Всех, кто распространяет ложную информацию, будем привлекать к ответственности», — сказал Муртазаев.
Ранее 25 октября в анонимных телеграм-каналах появились сообщения о том, что в редакции журнала проходят обыски. Журналист «Ведомостей» Ксения Болецкая предположила, что за сообщениями об обысках стоят люди, связанные с бизнесменом Михаилом Гуцериевым. «Открытые медиа» ранее писали, что Гуцериев начал информационную войну против журнала Forbes.
11 октября Forbes выпустил статью, где говорилось, что совокупный долг компаний, связанных с Михаилом Гуцериевым и его родственниками, достиг почти триллиона рублей.
После выхода материала группа «Сафмар» Михаила Гуцериева назвала статью Forbes «откровенной ложью и дискредитацией», а руководство издания — «образчиком коррумпированной и самой дешевой бульварной журналистики». Издатель журнала подал иск против «Сафмар», требуя опровергнуть заявления.