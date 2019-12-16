ВЦИОМ: 70% россиян поддерживают закон о домашнем насилии. Женщины выступают за него активнее, чем мужчины

70% россиян считают необходимым введение закона о домашнем насилии, против выступают только 7%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМа.

90% опрошенных заявили о недопустимости любого насилия в семье; 8% полагают, что ударить мужа или жену можно при определенных обстоятельствах. 50% респондентов считают, что нельзя прощать даже первый случай физического насилия; 39% готовы его простить. 40% участников опроса знают о случаях побоев в знакомых им семьях.

Ответы мужчин и женщин, принявших участие в опросе, разнятся. Женщины активнее (80% против 57%) выступают за закон о домашнем насилии, больше говорят о недопустимости такого насилия (94% против 85%), реже склонны закрыть глаза на первые побои в семье (29% против 52%) и чаще (43% против 37%) признаются, что слышали о случаях насилия в знакомых семьях.

О разработке очередной версии законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия в России стало известно в октябре. Некоторые авторы документа подверглись угрозам со стороны православного движения «Сорок сороков».

В конце ноября законопроект был опубликован на сайте Совета Федерации. Документ поддержали спикеры верхней и нижней палат российского парламента. Представители общественных организаций, принимавшие участие в разработке законопроекта, раскритиковали его опубликованную версию, назвав ее «результатом заигрываний с радикальными консервативными группами».

В РПЦ призвали не принимать закон, заявив, что он имеет «явную антисемейную направленность».