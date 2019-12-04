«Имеет явную антисемейную направленность». В РПЦ призвали не принимать закон о домашнем насилии

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви призвала не принимать законопроект о домашнем насилии.

В заявлении, опубликованном комиссией, в частности говорится, что законопроект «содержит целый ряд правовых дефектов, что делает его принятие недопустимым».

В частности, считают в РПЦ, проект закона «противоречит общепризнанным правовым принципам разумности, справедливости и равенства», а его применение на практике «может привести и приведет к грубому и массовому нарушению прав граждан и семей».

Законопроект, говорится в заявлении Патриаршей комиссии, имеет «явную антисемейную направленность, умаляя права и свободы людей, избравших семейный образ жизни, рождение и воспитание детей в сравнении с остальными». Документ, считают в РПЦ, «фактически вводит особое наказание за семейную жизнь».

Законопроект раскритиковал и глава РПЦ патриарх Кирилл. «Есть нечто опасное в тех тенденциях, которые сегодня формируются, в том числе и в законодательной сфере, когда некоторые пытаются под видом борьбы с семейным неблагополучием узаконить вторжение в семейную жизнь сторонних сил, общественных или государственных организаций или каких-то там добровольцев, которые якобы призваны помочь урегулировать положение в семье», — цитирует «Интерфакс» заявление Кирилла.

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия был опубликован в конце ноября на сайте Совета Федерации. О документе положительно отозвались спикеры верхней и нижней палат российского парламента.

Один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Оксана Пушкина рассказывала об угрозах в свой адрес со стороны православного движения «Сорок сороков».

Версию законопроекта, опубликованную Советом Федерации, раскритиковали принимавшие участие в разработке документа представители общественных организаций. Представленную редакцию законопроекта они назвали «результатом заигрываний с радикальными консервативными группами».