Глава МИД ФРГ заявил, что Россия не просила выдать чеченского полевого командира Хангошвили. Ранее Путин говорил об обратном

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил в эфире немецкого телеканала ZDF, что представители России не направляли Германии запросы о выдаче Зелимхана Хангошвили, в Берлине.

Хайко Маас отметил, что представители России не сообщали федеральному правительству Германии, что Хангошвили подозревают в терроризме.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Хангошвили был одним из организаторов взрывов в московском метро. Путин утверждал, что Россия просила Германию выдать Хангошвили, поскольку тот находился в розыске, но этого не произошло.

Власти Германии ранее выслали двух российских дипломатов в связи с делом об убийстве Зелимхана Хангошвили. В немецкой прокуратуре считают, что убийство организовали «по поручению государственных органов РФ». В ответ Россия выслала двух немецких дипломатов.