60 из 68 российских фильмов 2019 года не окупили государственное финансирование

В январе-ноябре 2019 года только восемь российских фильмов из 68, получивших господдержку, окупили в прокате затраты на их производство. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

Лидером среди фильмов, получивших госфинансирование, стал «Т-34», собравший в прокате почти 2,3 миллиарда рублей. В число окупившихся кинолент также вошли «Бабушка легкого поведения 2», «Трезвый водитель», «Миллиард», «Давай разведемся!» и другие.

Наибольший убыток понес сиквел «Вия» — фильм «Тайна печати дракона». На его производство потратили 2,3 миллиарда рублей, в том числе 90 миллионов рублей выделил Фонд кино. В прокате кинолента собрала 333,5 миллиона рублей.

Всего в 2019 году, по информации «Бюллетеня Кинопрокатчика», в прокат вышли 168 российских фильмов. В 2018 году было выпущено 140 кинолент.

Минкульт и Фонд кино в октябре 2019 года впервые раскрыли данные по господдержке отечественного кинематографа. Выяснилось, что из 38 фильмов, которые с 2015 года получили по 100 миллионов рублей и более, 14 провалились в прокате, собрав меньше, чем в них вложило государство. Половину фильмов, профинансированных с 2015 года, в кинотеатрах почти не смотрели.