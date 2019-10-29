Половину российских фильмов, получивших госфинансирование, в кинотеатрах почти никто не увидел

Половину фильмов, профинансированных с 2015 года Минкультуры, зрители в кинотеатрах почти не смотрели, пишут «Ведомости» со ссылкой на базу данных господдержки кинематографа.

Речь идет о 80 фильмах, на которые в общей сложности было выделено из бюджета почти 2 миллиарда рублей. 50 из этих фильмов посмотрели не более 10 тысяч зрителей каждый, а у 30 картин в прокате не было и 1 тысячи зрителей.

Как поясняет издание, создатели фильмов могут получить у Минкультуры несколько миллионов рублей под обязательства завершить картину и сдать ее копию на хранение государству. При этом они не обязаны выпускать такие фильмы в прокат или показывать их на фестивалях.

Судя по базе данных, в прокат, например, не выходил фильм «Любовь без правил» (у него 0 зрителей), получивший 6 миллионов рублей госфинансирования. Продюсер картины Дмитрий Астрахан заявил радиостанции «Говорит Москва», что эта информация не соответствует действительности, а ленту показывала компания «Каропрокат».

База данных господдержки фильмов появилась в открытом доступе 21 октября. В настоящий момент в ней доступна информация о проектах, получивших поддержку Минкультуры и Фонда кино с 2015 года. Из базы данных, в частности, стало известно, что больше трети российских фильмов не окупили государственное финансирование на их производство.

Минкультуры регулярно выступает с инициативами по поддержке российского кино. В частности, предлагалось законодательно установить разную цену на билеты на российские и иностранные фильмы или ввести квоту на показ отечественных лент в кинотеатрах. В рамках поддержки отечественного кино также несколько раз переносились премьеры иностранных блокбастеров, если они совпадали с выходом в прокат российских фильмов.